Hakkâri Yüksekova 'da teröristlerin bombalı saldırısında can veren 11 aylık Bedirhan bebek ve Nurcan Karakaya 'nın eşi astsubay Serkan Karakaya SABAH'a konuştu. Eşinin, kendisine doğum gününde sürpriz yapmak için oğullarıyla birlikte üs bölgesine ziyarete geldiğini belirten acılı baba, "20 Temmuz'daki tayinimden sonra ilk kez görüşmüştük. Sırtımın teri soğumadan geldiğim operasyonun yorgunluğunu unutup sarıldım onlara. Doyamadan kopardılar benden" dedi."3 yıllık askerim, göreve başladıktan kısa süre sonra 10 kardeşin küçük kızları olan Nurcan ile evlendim. Eşim, yetim ve zorluklarla büyümüş, sevgi dolu bir kadındı.Operasyondan bir geldim Nurcan ve Bedirhan karşımda... Dünyalar benim oldu. 10 gündür görüşememiştik. Sarıldık, hasret giderdik. 2 saat görüştük. Bedirhan ayrılırken sarılıp ağladı, bu beni çok gamlandırdı.Üs bölgesinden araçlarını dürbünle takip ettim, kısa süre sonra bomba patladı. Koştum ama yetişemedim. Can parçalarımı aldılar benden. Bedirhan'ımı ve mucizemi kaybettim.Nurcan'ın 11 Ağustos'ta doğum günüydü, günlerdir operasyon arasında onunla uğraşıyordum. Özel bir pankart yaptırdım, üs bölgesinde duygularımı anlatan bir video çekip o gün yayımlayacaktım. Sonra da ben de ona sürpriz yapıp çiçek ve pastayla kapısını çalacaktım. Üçümüz kutlayacaktık. Eylülde Karadeniz turuna çıkacaktık, her şey hazırdı. Hayallerimiz ve hayatlarımız yarım kaldı.Ben bayrak için asker oldum, sevdiklerimin resmini göğsüme koyup, dağları mesken tuttum. Benim canlarıma kıyanlar duysun beni, bu vatanı size teslim etmeyeceğiz. Benden alacağınız bir canım kaldı, onu da veririm ama vatanı asla. Bir şehit eşi asker olarak tek sözüm 'vatan sağ olsun.' Vatandan daha büyük bir sevda tanımadım.Biz evlat katili değiliz. katil sürüsünün kökünü kazıyana kadar durmayacağım. Onlar benden 2 can aldı, ben onlardan 200 can alacağım."Hakkarı'nın Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönerken PKK 'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin acısı tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. 3 yıllık jandarma astsubay olan Serkan Karakaya'nın Uşak'tan Yüksekova'ya tayin olduğu ve 10 gün önce ailesiyle birlikte taşındığı ortaya çıktı.Nurcan Karakaya (26), Serkan astsubay la 2 yıl önce görücü usulü evlenmişti. Nüfusta 1 Ocak yazan ancak 31 Temmuz doğumlu olan eşine yaş günü için sürpriz yapan genç kadın, üs bölgesinden kendi kullandığı otomobil ile evine dönerken, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık oğlu ile birlikte şehit düştü. Şehit Nurcan Karakaya ile 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya için dün ilk tören Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı'nda yapıldı. Törene Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.Olayı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla da bölgede büyük bir operasyon başlatıldı. Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı ile Yüksekova'da görevli jandarma komandolar, helikopterlerle bölgeye indirildi. Mehmetçik hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması amacıyla bölgeyi didik didik arıyor. Bu arada saldırıyla ilgili civar köylerden 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Şehit Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan annesi Suudiye Demir (57) acı haberle yıkıldı. 14 yıl önce eşi Hâkim Demir'i kaybeden Suudiye Demir'in, oğlu Emirhan (15) ile yaşadığı öğrenildi. Hem evlat hem de torun acısı yaşayan Suudiye Demir teröristlere öfke kustu: "Onlar bir öldürür, biz bin diriliriz. 11 aylık bebeği katlettiler. En son 3 hafta önce telefonla görüşmüştüm. '20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi. Vatan sağ olsun. Allah onların belalarını versin."İŞTE Serkan Astsubay'ın eşinin doğum günü için hazırlattığı pankarttaki satırlar: "Elinden tutup nereye gittiğini umursamadan yürüyecek birisi olmalıydı. Ben bu yolculuğa seninle çıkmayı, sonuna kadar seninle gidip bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim... İyi ki doğdun hatunum. Seni seviyorum..."