İçişleri ve Adalet bakanlarından ABD'ye tokat gibi cevaplar

Dün gece Beyaz Saray'dan skandal yaptırım açıklaması yapıldı. Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak." denildi. Bu kararın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den sert tepkiler geldi.

"BU TOPRAKLARDA YAŞAMAK VE ÖLMEK DIŞINDA DÜŞÜM YOK!"

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SERT MESAJ

ABD'nin skandal yaptırım kararına karşılık sert tepkilerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu attığı tweet'de "Amerika'da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." dedi.