Son dakika: ABD'den skandal yaptırım açıklaması

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yönelik skandal bir yaptırım açıklaması geldi.

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türk mahkemesinin Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi vermesi üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. .

ABD'den skandal yaptırım açıklaması

Sanders, 2016'da Brunson'un tutuklanmasını ve daha sonra ev hapsinde tutulduğunu hatırlatarak, "Türk yetkililerin din adamı Brunson'ı halen içeride tutması kabul edilemez" dedi

Yaptırımlarla birlikte ABD ilk defa Türkiye'ye kişilere yönelik yaptırım uygulama kararı almış oldu. Salı günü Rahip Brunson'un avukatları mahkemenin kararına itiraz etmiş mahkemede itirazları reddetmişti. Alınan skandal yaptırım kararıyla birlikte doğrudan Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanmış olacak.