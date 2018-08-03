Darbeci yarbay uçuş bilgilerini gizlemiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu ÖKHÜ'de yaşananlara ilişkin, darbeci general Semih Terzi'nin emir komutayı devrettiği dönemin kurmay başkanı eski yarbay Celal Koca'nın arasında yer aldığı 14 eski askerin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

ÖKHÜ'den hareket eden timinin, dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmek için Van'a gittiği belirtilen kararda, sanık Koca'nın, timin bulunduğu helikopterin uçuş bilgilerini gizlediği, hatta bu bilgileri emrine rağmen sisteme giren personele tepki gösterdiği kaydedildi - Gerekçeli karardan: - "Sanık Koca'nın hain Semih Terzi'nin 'tablete el koy' emri doğrultusunda uçuş faaliyetlerinin kaydedildiği tablete el koyduğu ve bilgisayarları kapattırdığı, uçuş faaliyetlerinin kayda alınmaması için talimat verdiği ve bu kanunsuz emri yerine getirmeyen personele kızdığı..." - "Ayrıca sanığın hain Semih Terzi ile yaptığı mesaj içeriklerinden de bu hususun doğrulandığı, uçuş yasağına rağmen sanığın boş ve imzasız uçuş formlarını harekat merkezinde görevli personelden aldığı ve daha sonra bu formları elle Semih Terzi imzalı olarak doldurduğu anlaşılmıştır"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin 14 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen davanın gerekçeli kararında, dönemin kurmay başkanı tutuklu sanık Celal Koca'nın hain general Semih Terzi'nin emirleri doğrultusunda hareket ettiği bilgisine yer verildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Silopi'de konuşlu ÖKHÜ'de yaşananlara ilişkin, dönemin kurmay başkanı eski yarbay Celal Koca ile dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmeyi hedefleyen timinin aralarında yer aldığı 14 eski askerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın 133 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı.

Ölen darbeci general Semih Terzi'nin komutanı olduğu ÖKHÜ'de 15 Temmuz 2016 tarihinde rutin iç güvenlik eğitimi planlanmasına rağmen "odaya giriş, rehine kurtarma" gibi eğitimler yapıldığı ifade edilen kararda, eğitim ve akabinde planlanan operasyon için plastik kelepçe temin edildiği ve silahlara "bastırıcı" denilen aparat takıldığı belirtildi.

Hain Semih Terzi'nin ülke genelinde uçuşların yasaklanmasına rağmen önce Diyarbakır'a oradan da Ankara'ya intikal ettiği belirtilen kararda, Terzi'nin kışladan ayrılmadan önce emir komutayı Celal Koca'ya devrettiği ve dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmek için sbir timin görevlendirilmesine yönelik emir verdiği aktarıldı.

HAİN GENERALİN İMZASINI TAKLİT ETMİŞ

Temeli hedef alan timin Van'a saat 22.00 sularında hareket ettiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık Koca'nın hain Semih Terzi'nin 'tablete el koy' emri doğrultusunda uçuş faaliyetlerinin kaydedildiği tablete el koyduğu ve bilgisayarları kapattırdığı, uçuş faaliyetlerinin kayda alınmaması için talimat verdiği ve bu kanunsuz emri yerine getirmeyen personele kızdığı, ayrıca hain Semih Terzi ile yaptığı mesaj içeriklerinden de bu hususun doğrulandığı, uçuş yasağına rağmen sanığın boş ve imzasız uçuş formlarını harekat merkezinde görevli personelden aldığı ve daha sonra bu formları elle Semih Terzi imzalı olarak doldurduğu anlaşılmıştır."

Gerekçeli kararda ifadesine yer verilen tanık M.P, darbe girişimi günü saat 22.00 civarında Semih Terzi'nin helikopterle havalandığını duyduğunu, arkasından ikinci bir helikopterin daha havalandığını belirterek, "O gece Celal Koca orada bulunan harekat merkezi personeline 'helikopter uçuşlarını sisteme kaydetmemeleri' emrini verdi ancak harekat merkezinde bulunanlar helikopterin havalandığı bilgisini sisteme girdi. Celal Koca bu hususu duyunca çok kızdı ve sisteme bilgi girişi yapılan tablet bilgisayarı aldı." ifadelerini kullandı.

Sanıkların darbe girişiminin başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla, darbe girişimine karşı olduğunu bildikleri dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmek istedikleri anlaşıldığı bilgisine yer verilen kararda bu nedenle sanıkların kendilerini cezadan kurtarmaya yönelik soyut, çelişkili ve inkar yollu beyanlarına itibar edilmediği vurgulandı.

DARBE SANIKLARININ FETÖ BAĞLANTISI

Gerekçeli kararda, mahkemece cezalandırılan bazı sanıkların FETÖ ile bağlantılarına da yer verildi.

Temeli etkisiz hale getirmek için görevlendirilen timi karşılayacak olan dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı tutuklu sanık eski albay Murat Temiz'in kullandığı ByLock'a 5 bin 680 kez giriş yaptığı ve bağlantı sinyallerinin Van'dan olduğu kaydedilen kararda, ceza alan sanıklardan Süleyman Sefa ile Hüseyin Özyıldırım'ın FETÖ yapılanmasında yer aldıkları yönünde tanık beyanlarının bulunduğu bilgisi yer aldı.

DARBE SANIĞINDA "H.E." İMZALI DUA

Sanık Zeki Özerli'nin adresinde yapılan aramada ise FETÖ elebaşının kitap ve CD'lerinin bulunduğu bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, sanık İsmail Öğüt'ün telefonunda sözde "Sıkıyönetim Emri"nin ele geçirildiği, Haldun Gülmez'in üzerinden ise "H.E." imzalı sözde dua metni çıktığı aktarıldı.

Tutuklu sanık Hüseyin Doğan'ı cezaevinde ziyaret eden yakınlarının, ziyaret sonrasında yapılan üst aramasında da Emniyet Müdürlüğü ile Etiler Orduevi'nin yerinin gösterildiği krokinin ele geçirildiği ifade edilen gerekçeli kararda, ceza alan sanıkların FETÖ'cü yapılanmanın darbe teşebbüsüne bilerek ve isteyerek iştirak ettikleri kanaatine varıldığı vurgulandı.

KARAR

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan'da görülen karar duruşmasında, dönemin Silopi ÖKHÜ Kurmay Başkanı eski yarbay tutuklu sanık Celal Koca ile Terzi'nin talimatıyla dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmek için Van'a giden helikopterde yer alan tutuklu sanıklar eski binbaşı İsmail Çevik, eski pilot yüzbaşı Ali Özçelik, eski üsteğmenler İsmail Öğüt ve Yasin İlhan, eski astsubaylar Hüseyin Doğan, Hüseyin Özyıldırım, Zeki Özerli, Sedat Duran, Cuma Torun, Mehmet Yüksel, Serkan Yüksel, Süleyman Sefa Altuğ ile timi karşılayacağı iddia edilen dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı eski albay Murat Temiz'e, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Tutuksuz sanıklar eski binbaşı Necmettin Berk, yüzbaşı Koray Nurgören, astsubaylar Ufuk Çiftçi, Mehmet Durmuş ve Hamza Özcan'ın ise beraatine hükmedilmişti.