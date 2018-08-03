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Son dakika: Başkan Erdoğan 100 günlük icraat programını açıklıyor

, yeni sistemin ilk 100 günlük icraat programını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıklayacak.

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 12:51
Son dakika: Başkan Erdoğan 100 günlük icraat programını açıklıyor

ÜÇ AŞAMALI PLAN

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bu planlara göre çalışmalarını yapmalarını istedi. Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bakanlar, ilk 100 günlük proje ve çalışmalarıyla ilgili tek tek sunum yaptı. Son halini alan icraat planı bugün Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

100 günlük icraat planında ekonomiye yönelik tedbirler ön planda olacak


EKONOMİYE DÖNÜK ADIMLAR

Erdoğan, seçim vaatleri arasında yer alan 400 projeyle ilgili ilk 100 günde atılacak adımları kamuoyuna duyuracak. Erdoğan'ın kamuda uygulanacak tasarrufların yanı sıra cari açığı ve döviz kuru baskısını azaltacak adımları da açıklaması bekleniyor.


400 proje 100 günlük plan

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Son dakika: Başkan Erdoğan 100 günlük icraat programını açıklıyor
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