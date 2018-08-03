Son dakika: Başkan Erdoğan 100 günlük icraat programını açıklıyor

ÜÇ AŞAMALI PLAN



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bu planlara göre çalışmalarını yapmalarını istedi. Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bakanlar, ilk 100 günlük proje ve çalışmalarıyla ilgili tek tek sunum yaptı. Son halini alan icraat planı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

100 günlük icraat planında ekonomiye yönelik tedbirler ön planda olacak



EKONOMİYE DÖNÜK ADIMLAR



Erdoğan, seçim vaatleri arasında yer alan 400 projeyle ilgili ilk 100 günde atılacak adımları kamuoyuna duyuracak. Erdoğan'ın kamuda uygulanacak tasarrufların yanı sıra cari açığı ve döviz kuru baskısını azaltacak adımları da açıklaması bekleniyor.



