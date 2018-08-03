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ile düşman çatlattı

Başkan Erdoğan'ın katıldığı 100 günlük eylem planı toplantısında İçişleri Bakanı ile Ekonomi Bakanı birbirlerine yaptıkları şaka ile adeta düşman çatlattı.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 19:55
Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı

Dün Fatih Portakal yönetimindeki Fox TV'de yayınlanan ana haber bülteninde ile arasında yaşanan anı "birbirlerine omuz attılar" diyerek "kavga var" algısı oluşturmaya çalışmışlardı.

Bugün Beştepe Başkanlık Külliyesi'nde düzenlenen 100 günlük eylem planı toplantısında iki bakan haklarında çıkan haberlere karşı adeta nazire yaparak düşman çatlattı: İki bakan birbirlerine omuz attı..

Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı

ARKADAŞÇA OMUZLAŞTILAR
Sosyal medyada Fox TV'nin yaptığı haberi kabinede kavga var algısıyla yayan ve kriz tellallığı yapan trollere en iyi cevap yine bakanların kendisinden geldi. Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını anlatacağı program öncesinde sahneye çıkan bakanlar Erdoğan'ı beklerken İçişleri Bakanı Soylu ile Ekonomi Bakanı Albayrak birbirleriyle şakalaştı.

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Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı
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