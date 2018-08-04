ABD önce hain Feto’yu versin

FETÖ
ve PKK bağlantıları nedeniyle Türkiye
'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasını isteyen ve sonrasında Adalet ve İçişleri bakanlarına yaptırım uygulanacağını söyleyip, Türkiye'yi tehdit eden ABD
'ye yurdun dört bir yanından vatandaşlar tepki gösterdi. İşte vatandaşların bu konu hakkındaki görüşleri:
TAVİZ VERMEMELİYİZ
İSTANBUL - Orkut Hoş (30):
ABD'nin yaptırımlarına boyun eğmemeliyiz. Taviz vermemeliyiz. Eğer verirsek daha da ezmeye çalışırlar. Ama artık her istediklerini yapan Türkiye yok. Karşılarında eski Türkiye yok.
DİYARBAKIR - Ramazan Peker (39):
Bu kutlu yürüyüşü emin adımlarla sürdüren Türkiye'nin yükselişini ne ABD, ne FETÖ, ne de Avrupa'nın durdurmaya gücü yetmeyecek.
HAKKÂRİ - Hacı Akar (38):
ABD kendi ülkesinde demokrasi ve adaleti uygulamıyor. Siyahî insanlara yaptığı zulmü, baskıyı ve adaletsizliği bütün dünya biliyor ve izliyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sadece kendi menfaatleri için Ortadoğu'da uyguladığı kirli oyunların haddi hesabı yok. Bunlar Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlar ve hazmedemiyorlar.
Serpil Şinikçi (36):
Biz görmesek bile Amerika yıllardır bize yaptırım uyguluyor. Ama bu kez Sayın Erdoğan'ın tekrar seçilmesi onları çok kızdırdı. Çünkü onlara karşı çıkıyoruz, onların istediği gibi hareket etmiyoruz.
ÖNCE O HAİNİ VERİN
SAMSUN - Ahmet Sağlam:
Eski Türkiye yok artık. Siz önce Guantanamo'da casusluk yaptıkları gerekçesiyle tuttuğunuz masum insanları bırakın. Bu papaz benim ülkemde hem ajanlık yapacak, hem de yargılanınca tehdit edeceksiniz. Senin ülkende nasıl adalet olduğunu söylüyorsan, bu ülkede de adalet var. İşte o adalet yerini buldu.
ŞANLIURFA - Nabi Özcan:
ABD'ye tepki olarak berber dükkanıma 'Burada Amerikan tıraşı yok, Reis tıraşı var' yazısı astım. ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vereceği her türlü kararın arkasındayız.
MALATYA - Edanur Baytak (24):
ABD istediği kadar ambargo uygulasın. Dua etsinler Türk milleti kendilerine ambargo uygulamasın. 15 Temmuz millet destanın ne olduğunu iyi okusunlar. Ne Amerika ne de başka ülke Türkiye'yi dize getiremez.
ADANA - Ahmet Doğan:
ABD'nin asıl hedefi Ortadoğu'yu ele geçirmek. Türkiye'yi bölmeye çalışmak istiyor. Nitekim bunu da açık ve seçik bir şekilde 15 Temmuz'da göstermiştir. Bu hain darbeyi yapan ABD'dir. Ama Türkiye'yi parçalamaya güçleri yetmeyecek. Önce ellerindeki o hain Fetullah Gülen
'i teslim etsinler.
Hüseyin KAÇAR-Ahmet KAVAK-Davut AĞAH- Mehmet DEMİRHAN- Halit TURAN - Özcan SARAÇ - Furkan KARA - Abbas ÇAKAR - Tuna ÇAM - Murat ALHAN - Mehmet YILDIRIM -Akif YAMAN --Tahir ÖZÇELİK-Metin HARIKÇI- Murat KARAMAN - Züleyha BAŞKIRAN / SABAH