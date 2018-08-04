Başkan Erdoğan Ankara'da - Canlı

Ankara'da Kadın Kolları Kongresi öncesi dışarıda halka seslenen Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Kardeşlerim bugün sizleri partimizin genel merkez kadın kollarının olağan kongresinde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ayın 18'inde de inşallah bu defa genel merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle birlikte inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız seçim hazırlıklarına başlayacak. Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz AK Kadınlar olarak çok emekler verdiniz. Sizin birliğiniz ve dayanışmanız bizim gücümüzdür."

"Değerli kardeşlerim, aramızdaki bu dayanışmayı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Sizler seçimlerde kapı kapı dolaştınız. Partimizin gücüne güç kattınız. İçeride çok daha detaylı bir şekilde konuşma yapacağım. Eğitimde neler yaptık, sağlıkta neler yaptık, adalette, enerjide, ulaşımda neler yaptık onları konuşacağız. Başkanlık Sistemi'ne geçtik. Yeni sistemle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Sizinle yapacağız bunu. Buralara milletimizle geldik. Demokrasi mücadelemizi ve özgürlük mücadelemizi nasıl verdiysek bundan sonra da öyle vereceğiz. Artık düşünce özgürlüğü ve fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancını serbest yaşayacak. İnsanlarımız düşündüğünü ve inandığını özgürce yaşayacak. Başı örtülü ve başı açık kavgası olmayacak. Başı örtülü kızlarımızı okullara gönderebiliyor muyduk? Şimdi böyle bir sorunumuz yok. Kardeşlerim şimdi el ele ve kol kola herkes geziyor, dolaşıyor, özgürce yaşıyor. Daha fazlasını beraber yapacağız. AK kadınlarla yapacağız. İçeride görüşmek üzere.