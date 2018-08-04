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ve Hakkâri’de 4 terörist öldürüldü

AHMET KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Diyarbakır ve Hakkâri’de 4 terörist öldürüldü
'de terör örgütü 'ya karşı yapılan operasyonlarda 2 terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Lice'ye bağlı Bekirhan kırsalında da 2 terörist öldürüldü. Hakkari Yüksekova Meskan Tepe mevkiinde ise dün akşam görevden dönen zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

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Patlamada 1'i ağır 9 özel harekat polisi yaralandı. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bölgede operasyon başlatıldı. Öte yandan 'de 27 Mart 2018'de öldürülen 7 teröristin üzerinden çıkan silahlardan birinin, 2017'de Astsubay Mehmet Yılmaz'ın şehit edilmesi olayında kullanıldığı tespit edildi. Diyarbakır'da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in katledildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri teslim oldu.
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Diyarbakır ve Hakkâri’de 4 terörist öldürüldü
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