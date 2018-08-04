Diyarbakır ve Hakkâri’de 4 terörist öldürüldü

Hakkari Şemdinli
'de terör örgütü PKK
'ya karşı yapılan operasyonlarda 2 terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Diyarbakır
Lice'ye bağlı Bekirhan kırsalında da 2 terörist öldürüldü. Hakkari Yüksekova Meskan Tepe mevkiinde ise dün akşam görevden dönen zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
ZIRHLI ARACA BOMBALI TUZAK
Patlamada 1'i ağır 9 özel harekat polisi yaralandı. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bölgede operasyon başlatıldı. Öte yandan Tunceli
'de 27 Mart 2018'de öldürülen 7 teröristin üzerinden çıkan silahlardan birinin, 2017'de Astsubay Mehmet Yılmaz'ın şehit edilmesi olayında kullanıldığı tespit edildi. Diyarbakır'da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in katledildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri teslim oldu.