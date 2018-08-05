Son dakika: Cumhurbaşkan Erdoğan ABD'ye net mesaj verdi: ABD'li bakanların Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız

Ankara'da Kadın Kolları Kongresi öncesi dışarıda halka seslenen Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"2019 YEREL SEÇİMLERİNE HAZIRLIK STARTINI VERİYORUZ"

2019 yerel seçim hazırlıklarına başlayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Kardeşlerim bugün sizleri partimizin genel merkez kadın kollarının olağan kongresinde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ayın 18'inde de inşallah bu defa genel merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle birlikte inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız seçim hazırlıklarına başlayacak. Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz AK Kadınlar olarak çok emekler verdiniz. Sizin birliğiniz ve dayanışmanız bizim gücümüzdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 yerel seçimler için startı veriyoruz"

"PARTİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATTINIZ"

"Değerli kardeşlerim, aramızdaki bu dayanışmayı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Sizler seçimlerde kapı kapı dolaştınız. Partimizin gücüne güç kattınız. İçeride çok daha detaylı bir şekilde konuşma yapacağım. Eğitimde neler yaptık, sağlıkta neler yaptık, adalette, enerjide, ulaşımda neler yaptık onları konuşacağız. Başkanlık Sistemi'ne geçtik. Yeni sistemle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Sizinle yapacağız bunu. Buralara milletimizle geldik. Demokrasi mücadelemizi ve özgürlük mücadelemizi nasıl verdiysek bundan sonra da öyle vereceğiz. Artık düşünce özgürlüğü ve fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancını serbest yaşayacak. İnsanlarımız düşündüğünü ve inandığını özgürce yaşayacak. Başı örtülü ve başı açık kavgası olmayacak. Başı örtülü kızlarımızı okullara gönderebiliyor muyduk? Şimdi böyle bir sorunumuz yok. Kardeşlerim şimdi el ele ve kol kola herkes geziyor, dolaşıyor, özgürce yaşıyor. Daha fazlasını beraber yapacağız. AK kadınlarla yapacağız. İçeride görüşmek üzere."

AK PARTİ GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI 5. OLAĞAN KONGRESİ

"Sayıdeğer divan ve hanımefendi kardeşlerim, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda salonun dışında en az bu kadar bir katılımcı var. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve özellikle de hanım kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 17 yıldır AK davaya hizmet eden hanım kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bir kez daha kadın kollarımızı Türk siyasetine kattıkları heyecan ve nezaket getirdikleri için gönülden tebrik ediyorum."

"Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık"

"PARLAMENTOYA GİRSİNLER DİYE ONLARA DESTEK VERENLER DE BUNUN HESABINI VERECEKTİR"

"15 Temmuz gecesi namlulara meydan okuyan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan ve yaralanan gazilerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Al yazmalı Aybüke Öğretmeni, evlatlarını korumak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık Bedirhan bebeği ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık."

"Tüm şehitlerimizin hesabını sorduk, tek tek sormaya da devam edeceğiz. Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bu konuda durmak yok, onlar inlere girecek, biz onları inlerinde takip edeceğiz. Türkiye devleti çok büyük bir devlettir. Bu devlet kime demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesaplarını soracağız. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir. Teröristleri kutsayanlar, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak."

"TÜRK SİYASETİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

"Kadınların siyasete katılımı AK Parti ile zirveye ulaştı. 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Diğer partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Meclis'te AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekili bulunuyor. Bunların 45'i teşkilatlarımızdan gelen arkadaşlarımızdır. Siyasi tarihimizde yeni bir dönem başlattık. Yapacaklarımızı kapı kapı dolaşıp anlatarak büyük emekler verdi. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Kadınlarımızın 15 Temmuz'daki cesaretine, korkusuzluğuna şahit olduk."

"Türkiye'nin AK Parti yönetiminde sadece kadınlar konusunda değil, her alanda nereden nereye geldiğinin en yakın şahidi sizsiniz. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarını gösteriyorlar. Gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza buradan şükranlarımızı sunuyorum."

"UZAY SANAYİSİNDE DE ADIMLARIMIZI ATIYORUZ"

"Hiçbir ülkeden insansız hava aracı alamazken biz insansız hava araçlarımızı kendimiz üretir hale geldik. Silahlı insansız hava araçlarını kendimiz üretir hale geldik. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Daha güçlülerini üretir hale geliyoruz. Birçok alanda, savunma sanayisinde Türkiye olarak yüzde 65 ihtiyacımızı kendimiz karşılar hale geldik. Göreve geldiğimizde bu yüzde 25 idi. Daha ileri gideceğiz. Daha güçlü olacağız. Uzay sanayisinde adımlarımızı atıyoruz. Bununla da Türkiye diğer ülkelerle mücadeleyi sürdürecek. Yerli ve milli üretimi artıracağız. Türkiye'yi büyük bir güç yapacağız.

"Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en yakın şahitleri sizsiniz. Krizlerin, kaosun pençesinde kıvranan Türkiye'yi her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamını katlayan hizmetlerle buluşturduk."

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR ARTTI"

"Eğitim, emniyet, sağlık, ulaşım, adalet, enerji alanında birçok çalışma yapıldığını ve bunu partililerin bildiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'de kişi başı milli gelir 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkarıldığını aktardı."



"Türkiye'nin IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcunun sıfırlandığını da anımsatan Erdoğan, partililerin hazinenin "tam takır" olduğu noktadan nerelere geldiğini de çok iyi bildiğini söyledi."

"SAĞLIKTA TÜRKİYE SINIFLAR ÜSTÜ BİR YERE DOĞRU GİDİYOR"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemi hatırlayın. SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini bilenler var aramızda. Ben de biliyorum ama artık böyle bir hastane yok. Artık tüm hastanelerimiz gayet iyi bir konumda. Şimdi bunu şehir hastanaleri ile sağlık hizmetlerimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bugüne kadar 6 şehir hastanemiz hizmete girdi. Sağlıkta Türkiye sınıflar üstü bir yere doğru gidiyor. Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için yatırımları hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında yeni adalet sarayları açtık."

"ABD'li 2 bakanın Türkiye'de mal varlıkları varsa dondurma kararı alacağız"

ABD'YE NET MESAJ: "ABD'Lİ 2 BAKANIN TÜRKİYE'DE MAL VARLIKLARI VARSA DONDURMA KARARI ALACAĞIZ"

"ABD'nin son attığı adım Türkiye'ye karşı çok saygısız bir adımdır. Stratejik ortaklığımıza yakışmayacak bir adım bu. Biz de buna karşı ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına ait Türkiye'de mal varlıkları varsa dondurma kararı alacağız. Siz bunu yaparsanız, biz de bunu yaparız. Sn. Trump'a bunları söyledim. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Eğer samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik bir ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir."

"TÜRKİYE BU YAKLAŞIMLA TERBİYE EDİLEMEZ"

"Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sn. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sn. Trump'ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için aynen devam bu kararımızda devam edeceğiz. 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik. Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamış."

"TÜRKİYE İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPILAMAZ"

"Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerika'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz. Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür.

"Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması iki tarafa da zarar verir."

"HİÇ KİMSE, TÜRKİYE'Yİ BU DÖRT İLKESİNDEN GERİYE DÖNDÜREMEYECEKTİR"

Türkiye büyüttükçe, güçlendirdikçe ve kalkındıkça eski Türkiye'nin zayıflıklarına, zaaflarına, teslimiyetine alışanların adeta çıldırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemize yönelik saldırıların sebeplerine şöyle bir bakın. Ortada bir tane akılla, mantıkla, gerçekçilikle, hakla, hukukla izah edilecek husus bulamazsınız. Tamamı da siyasi ve ekonomik olarak ülkemizi geriletmeye, sindirmeye, korkutmaya yönelik söylemler ve eylemlerle üzerimize gelenlere cevabımızı her fırsatta verdik, vereceğiz. Şunu da samimiyetle söylüyorum, biz burada bir kez daha rabiamızı ortaya koyacağız. Rabiamızla yürüyeceğiz. Rabiamız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

"Hiç kimse, Türkiye'yi bu dört ilkesinden geriye döndüremeyecektir. Gezi olaylarında şehirlerimizin, sokaklarını, meydanları yakıp yıkarak gözümüzü korkutmaya çalıştılar. Sahnelenen oyunu gördük ve kararlı duruşumuzla vandalları sokaklardan temizledik. Ardından FETÖ'yü devreye sokup, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimini başlattılar. Şimdi FETÖ'nün askerleri nerede? Amerika'da. Kim var arkasında, kusura bakmasınlar Amerika var. Nerede? Almanya'da. Almanya ile de tabii bunları konuşacağız. Bu nasıl dostluktur, bu nasıl ittifaktır. Bu ittifakı bozmaları, veyahut da sahiplenmeleri gerekir. Milletimizle birlikte biz tezgahı bozduk. Hem mahalli idareler, hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız sonuçlarla darbecilere ilk derslerini verdik."

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ KAÇTIKLARI YERLERİ DE BULDUK"

Bölücü terörü ülke gündeminden çıkarmak için her yolu denediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, örgüt mensuplarının kaçacakları yeri de bulduklarını söyledi.

Erdoğan, "Nereye kaçtılar? Ya Amerika'ya, ya Almanya'ya, ya Belçika'ya, ya Fransa'ya, ya Hollanda'ya... Buralara kaçtılar ve buradan destek alıyorlar. Devletimizin ve milletimizin hüsnüniyetin istismar edildiğini gördüğümüzde yeniden terör örgütünün tepesine binip tarihinin en büyük darbelerini indirdik." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ELE GEÇİREMEYİNCE 15 TEMMUZ'DA DARBE YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Çukur eylemleriyle milletin huzurunu kaçıranları, açtıkları çukurlara gömdüklerini anlatan Başkan Erdoğan, sınır ötesinden Türkiye'yi taciz edenleri de bulundukları yerlerde imha ettiklerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, "Bu şekilde Türkiye'yi ele geçiremeyeceklerini görenler, 15 Temmuz'da FETÖ ihanet çetesine mensup teröristler aracılığıyla darbe girişiminde bulundular. Ne ülkemizde, ne de tarihte örneği olmayan bir şekilde, milletimiz bu darbe teşebbüsünü sadece imanı, cesareti ve çıplak elleriyle önlemeyi başardı. Zira, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.' Ben, 15 Temmuz destanının tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Rabbime, bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip ettiği için sonsuz hamd ediyorum." diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERE İYİ HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"

"Bu kutlu yolda yürümenin bir bedeli vardır. Öncelikle kendimizi iyi yetiştireceğiz. Tarihimizi iyi bileceğiz. Gerek kadın kollarımızda gerek diğer teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızın kendisini iyi yetiştirmesi gerekir. Bu yüzden seçimlere iyi hazırlanmamız gerekiyor. Halka hizmet edecek kadrolara ihtiyacımız var. Ülkemizin geldiği noktada artık her alanda mahalli idarelerimize çok önemli görevler düşüyor. Buradan özellikle de kadınlarımıza tüm parti teşkilatlarındaki kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun."