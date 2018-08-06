CHP'de Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizeceği 4 isim

CHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultay için topladığı imzaları parti tüzüğünü bahane ederek yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için şimdi de en yakın adamlarını tasfiye etmeye hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu parti tabanından yükselen değişim talebini dizginlemek için muhaliflerin hedefindeki genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl MYK'dan uzaklaştıracak.



CHP liderinin bu hafta içinde gerçekleştirmesi beklenen değişim ile yeni MYK'ya parti içi muhalefetin de itiraz etmeyeceği dört yeni isim alacağı belirtiliyor.