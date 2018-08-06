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'li belediye başkanından skandal görüntü

'nün kalkıştığı darbe girişiminde Kılıçdaroğlu'nu evinde misafir eden 'nin Başkanı masasında görüldü.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 10:00
CHP'li belediye başkanından skandal görüntü

'ın başkenti Sofya'ya yakın bir kentte yer alan Casino Trimontium Princess'te Şirketi BYUAŞ'ın yönetim kurulu başkanı Yalçın Yazıcı ile görüntülenen Bakırköy Belediye Başkanı tepki çekti.

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Bakırköy kamuoyu Belediye Şirketi'nin yönetim kurulu ve üyelerinin Bakırköylü olmayan kişilerden seçilmesine tepki göstermişti. Bu eleştiriler gündemdeyken Başkan Kerimoğlu ve söz konusu şirketin Yönetim kurulu başkanının birlikte hanede görüntülenmesi büyük tepki çekti.

Kurultay, yerel seçim tartışmalarının gündemde olduğu muhalifler ile genel merkez arasında hemen her dakik

a yeni bir krizin patlak verdiği bu dönemde Kerimoğlu'nun bu şekilde görüntülenmesi çok sert eleştirilere neden oldu.

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CHP'li belediye başkanından skandal görüntü
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