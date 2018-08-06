CHP'li belediye başkanından skandal görüntü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yakın bir kentte yer alan Casino Trimontium Princess'te Bakırköy Belediye Şirketi BYUAŞ'ın yönetim kurulu başkanı Yalçın Yazıcı ile görüntülenen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tepki çekti.





BULGARİSTAN'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bakırköy kamuoyu Belediye Şirketi'nin yönetim kurulu ve üyelerinin Bakırköylü olmayan kişilerden seçilmesine tepki göstermişti. Bu eleştiriler gündemdeyken Başkan Kerimoğlu ve söz konusu şirketin Yönetim kurulu başkanının birlikte kumarhanede görüntülenmesi büyük tepki çekti.

Kurultay, yerel seçim tartışmalarının gündemde olduğu muhalifler ile genel merkez arasında hemen her dakik

a yeni bir krizin patlak verdiği bu dönemde Kerimoğlu'nun bu şekilde görüntülenmesi çok sert eleştirilere neden oldu.



