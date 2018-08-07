Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

CHP
'de 24 Haziran seçimleri sonrasında cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
'nin etrafında toplanan muhaliflerle genel merkez arasında başlayan ve 1.5 aydır süren kurultay kavgasında dün yeni bir safhaya geçildi. Kurultay için gerekli imzaların genel merkeze ulaştırılması için verilen 15 günlük süre doldu. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, muhaliflerin sunduğu 630 imzadan 569'unun geçerli olduğu ve yeterli sayıya ulaşılamadığı için kurultay yapılmayacağı açıklandı. 31 delegenin de imzalarını geri çektiği ifade edildi. Genel Merkez'in 'Kurultay yok' açıklaması muhalifleri küplere bindirdi. Açıklama öncesinde genel merkez önünde oturma eylemi yapan delegeler, "İyi Parti
'ye 15 milletvekili verenler üç beş imzanın hesabını yapıyor" diyerek tepki gösterdi.
'KİRALIK VEKİL' BENZETMESİ
Oturma eylemine katılan delegeleri temsilen konuşan Bitlis
kurultay delegesi Veysi Uyanık, verdikleri imzalara sahip çıkmak için eylemi başlattıklarını belirterek, "Sayın genel başkanımızın etrafını saran koltuk sevdalıları kurultay kararının verilmemesi için diretiyorlar. Bir kurultay delegesi olarak tüm kanuni haklarımı kullanarak yargıya gideceğim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ilk gün dedi ki '604'ü getirin, hemen olağanüstü kurultayı toplayalım.' Velev ki bizim 15 imzamız eksik. İyi Parti'ye grup kurmaları için 15 milletvekili veren Sayın Genel Başkanımız eğer burada 3, 5, 10 delege hesabı yapıyorsa, takdiri kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun neden kurultaya gitmek istemediğine ilişkin bir soru üzerine Uyanık, "Korkunun ecele faydası yok" dedi. Tabanda ise her iki tarafa öfke yükseldi. Hem koltuğa yapışan yönetime hem de imza toplamayı başaramayan muhalefete sert çıkan partililer, "Bir kongre bile yapamadılar" diyerek tepkilerini dile getirdi.
KILIÇDAROĞLU SORULARA YANIT VERMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu ise, dün, beyin kanaması geçiren Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu hastanede ziyaretinin ardından gazetecilerin kurultaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Tabanın değişim taleplerinden 'MYK
'da değişiklik' anlayan Kılıçdaroğlu'nun bu hafta içinde MYK'da kapsamlı bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun parti tabanında tepkiye yol açan Tuncay Özkan
, Bülent Tezcan
, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl'ün yerine PM'den yeni isimleri atayacağı kaydediliyor.
31 DELEGE İMZASINI ÇEKTİ
CHP
Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "2 Ağustos Perşembe günü genel merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır. 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür" denildi.
MUHALİFLERDEN TEPKİ: SAYILARLA OYNUYORLAR
Genel
merkezin açıklamasının ardından muhalifler de yazılı açıklama yaptı. Kurultay çağrı heyetinin açıklamasında ise 630 imzanın teslim edildiği belirtilirken genel merkez yönetimine 'olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynuyorlar' suçlamasında bulunuldu. Açıklamada ayrıca 'MYK'nın değiştirilmesinin sorunların bir kez daha halı altına süpürülmesi' olacağı ifade edilerek, "Yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır" denildi.