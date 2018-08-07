Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İyi Parti’de yaprak dökümü başladı

’de yaprak dökümü başladı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
İyi Parti’de yaprak dökümü başladı
İYİ Parti kurucu üyeleri , ve partiden istifa etti. Halaçoğlu, Akşener'e "Artık partiyi bir yere götürmen mümkün değil" mesajı verdi. 24 Haziran seçimlerinde umduğunu bulamayan 'de sular durulmuyor. İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor dün düzenledikleri basın toplantısında görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini açıkladı. Halaçoğlu, "Kaybetmişsiniz artık, partinin gerisinde kalmışsınız. Parti 9,96 oy almış, sen almışsın 7,26. Artık partiyi bir yere götürmen mümkün değil" dedi. Halaçoğlu, "Sergilenen tavırlar Kurultay'da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener'in yaptığı hataların partiyi olumsuz etkilediğini belirten Halaçoğlu, şunları söyledi: "Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik ise buna tuz, biber ekti. Yola çıkılanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi" dedi. İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise, "Gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin görüşlerini özgürce ifade ettikleri İyi Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İyi Parti’de yaprak dökümü başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN