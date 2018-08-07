İyi Parti’de yaprak dökümü başladı

İYİ
Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu
, Özcan Yeniçeri
ve Nevzat Bor
partiden istifa etti. Halaçoğlu, Akşener'e "Artık partiyi bir yere götürmen mümkün değil" mesajı verdi. 24 Haziran seçimlerinde umduğunu bulamayan İyi Parti
'de sular durulmuyor. İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor dün düzenledikleri basın toplantısında görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini açıkladı. Halaçoğlu, "Kaybetmişsiniz artık, partinin gerisinde kalmışsınız. Parti 9,96 oy almış, sen almışsın 7,26. Artık partiyi bir yere götürmen mümkün değil" dedi. Halaçoğlu, "Sergilenen tavırlar Kurultay'da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener'in yaptığı hataların partiyi olumsuz etkilediğini belirten Halaçoğlu, şunları söyledi: "Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik ise buna tuz, biber ekti. Yola çıkılanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi" dedi. İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise, "Gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin görüşlerini özgürce ifade ettikleri İyi Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.