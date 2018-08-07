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Krizin çözümü için ön mutabakat

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Krizin çözümü için ön mutabakat
ABD Hazine Bakanlığı'nın 2 Türk bakanla ilgili yaptırım kararını açıklamasıyla ortaya çıkan krizi sonlandırmak için haftasonu gerçekleştirilen pozitif müzakerelerde önemli bir gelişme yaşandı. Krizin çözümü için dün ön mutabakata ulaşıldığı ve 2 gün içerisinde bir Türk heyetin yüzyüze görüşmeler için Washington'u ziyaret edeceği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; , iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için 'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington'a gideceği öğrenildi.

ABD ve Türkiye arasındaki üst düzey son görüşme Dışişleri Bakanı ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında 3 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleşmişti.
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