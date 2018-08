Makedonya’da Erdoğan aşkı

NERDEN

Makedonya'nın Gostivar şehrindeki Yukarı Banisa köyü ülkedeki Türk kökenli vatandaşların anavatan sevdasının en coşkulu örneği. Bin 500 nüfuslu köyün sokakları, kahveleri ve evleri Türk bayraklarının yanı sıra "Başkan Erdoğan" posterleriyle dolu. Köylülerin Makedonya devlet kimliklerinde bile RTE imzaları var. Yukarı Banisa'nın en dikkat çeken özelliği ise köylülerin Karadeniz ile geçmişe yönelik hiçbir bağı olmamasına rağmen Trabzon spor âşığı olması. Sokak ve caddelerin Atatürk, Çanakkale , Trabzon ve Millet gibi isimlerle adlandırıldığı Yukarı Banisa'ya giden SABAH muhabiri köylülerle konuştu.Bu köyde başkanımız Erdoğan'a karşı hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar özel bir sevgi var. Sokaklarda, dükkânlarda, evlerimizde, kafanızı nereye çevirseniz orada bir Recep Tayyip Erdoğan posteri görürsünüz. Biz Türkiye 'nin her kritik döneminde, gerek 15 Temmuz olsun gerek seçim galibiyetleri olsun bu köyden temsil olarak 4-5 arkadaş gideriz ve anavatanımızdaki sevince veya direnişe ortak oluruz. Biz Reis 'in duruşuna ve adamlığına hayranız, o bir dünya lideridir. Böyle bir lider de bir daha gelmeyecek.Başkanımız Erdoğan sözünde duruyor, diline, dinine milletine ırkına sahip çıkıyor. Bizim onu anlatmaya dilimiz yetmez, kelimeler boğazımıza tıkanır. Biz burada Reis'ten emir bekliyoruz, iki oğlum var onlar feda olsun. Tek sözüyle şimdi desin şimdi gideriz. Reis'e daha fazla sahip çıkmamız lazım. 15 Temmuz'da darbe gerçekleşseydi burada yaşamamızın imkânı kalmazdı. Burada Türkiye sayesinde Başkanımız Erdoğan sayesinde yaşıyoruz.Bugün Makedonya'da 15 yıl önceye dönersek burada biz Türk bayrağı dalgalandırmazdık öyle bir imkânımız yoktu. Türkiye'de Türk bayrağının altında yaşamak başka bir sevgi ama Makedonya'da bu bayrağı dalgalandırabilmek başka bir gururdur. Bu zamanda başka bir ülkede bu bayrağı dalgalandırmak gerçekten zordur. Bir mesajım olacak yanlış anlaşılmasın ama Türkiye'den gelen kardeşlerimize diyorum ki; sadece görmek için değil, buralara daha fazla sahip çıkmak için gelin. Buralar Türkiye'deki kardeşlerimizin toprakları, sadece bir çay içtim gittim olmasın, buralara sahip çıkın.Osmanlı'danbu yana 7 asırlık bir geçmişe sahip olan Balkan Türkleri'nin çoğunun Konya-Karaman bölgesinden Makedonya'ya gelmesine rağmen Trabzonspor aşkı Yugoslavya'nın dağılmasının ardından başlıyor. Yukarı Banisa köyünün 2015'te kurduğu futbol takımı olan Yukarı Banisa Trabzonspor'un sportif direktörü olan ve radyo programcılığı yapan İsmail Ömer hikâyeyi şöyle anlatıyor:Yugoslavya'nın parçalanmasının ardından köylere uydu televizyon sistemi gelmişti. Futbola da çok düşkünüz. Köyümüzün Mermeri adında bir futbol takımı vardı. Televizyondan bir baktık Trabzonspor'un rengi de bizim takımımız gibi bordo mavi, zaten Türk'üz de oradan tutulduk Trabzonspor'a. Bir de şivemiz Trabzon şivesine benziyor olunca Trabzonspor bizde efsane oldu. Bir de bizim köyümüz 400-500 yıllık bir köy, patates soğan ektiğimiz bir bölgenin adı ise Lazlar. Acaba kaç sene önce bu isim konuldu bizler çok merak ediyoruz. Trabzonspor sevdası artarak çoğalınca yıllardır 2015 yılında Yukarı Banisa Trabzonspor adında takımımızı da kurduk. Formalarımız da rengimiz de aynıdır. Stadımızın ismi de Recep Tayyip Erdoğan stadıdır. Bu bayrağın dalgalanması için ayakta kalabilmemiz için Yukarı Banisa Trabzonspor'a destek gerekiyor. Bu takım köyümüzün insanlarının dişinden tırnağından arttırdıkları ile ayakta duruyor. Şu an da domates ve soğanda iyi gitmediği için iyice sıkıştık. Buranın yüzde 80'i tarımla uğraşır. Köylülerimiz cebindeki son parasını gelir takıma ve köyün faaliyetlerine bağışlar. Bizi anlarsa başkanımız Erdoğan anlar.