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'ta büyük operasyon! 2 numaralı isim öldürüldü

Turuncu kategoride aranan /’nun iki numaralı ismi “” kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş ile gücü sorumlusu “Yusuf” kod adlı İlker Tezer’in de aralarında olduğu 6 terörist ölü ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 08:14
Ovacık'ta büyük operasyon! 2 numaralı isim öldürüldü

Tunceli'de terör örgütü /'ya ağır darbe vuruldu. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, kırsalında bir grup TKP/ML-TİKKO üyesinin askeri karakollara yönelik silahlı eylem yapmak için hareket halinde olduğu belirlendi. Önceki gün sabah saatlerinde, Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri, bölgeye operasyon başlattı.

SABAHA KADAR ÇATIŞMA

Gece saatlerinde, Şahverdi kırsalında ormanlık alanda terörist grubun tespit edilmesiyle çıktı. Tunceli ve Ovacık merkezden bölgesevk edilenlen JÖH timleri ile TKP/ML-TİKKO'lu teröristler arasında çok yakın mesafede sabah saatlerine kadar süren çatışmada, aralarında sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer ile "" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş'un da olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

600 BİN TL ÖDÜL

Her iki terörist de "Terör Arananlar Turuncu Listede" yer alıyordu. Bu kategoride olan teröristlerin başına 600 bin TL ödül konuyor. Öldürülen Tezer'in Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında iki jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı da belirlendi.

KANDİL'DE EĞİTİLMİŞ

TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı, Cumhur Sinan Oktulmuş'un, uzun yıllar içinde Kandil bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra Tunceli kırsalına geldiği öğrenildi.

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Ovacık'ta büyük operasyon! 2 numaralı isim öldürüldü
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