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Başkentte ‘’na operasyon: 37 gözaltı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Başkentte ‘Özel Akıllı Okulları’na operasyon: 37 gözaltı
ile bağlantılı 'nın çeşitli ilçelerinde faaliyet gösteren 'na operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada aralarında okulların sahibi İdris Yurteri'nin de yer aldığı 37 yönetici ve öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.Yurteri'nin, Başkan Erdoğan'a suikast girişimini organize eden darbeci Sözmezateş ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya'da 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten okulların örgütle irtibatları belirlenen yöneticileri ve bazı öğretmenlerinin arasında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedilirken Yurteri'nin, ByLock kullanıcısı olduğu ifade edildi. Yurteri'nin, darbeci tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş 2012'de 'da FETÖ toplantısına katıldığı öğrenildi. Okulların tasarruf yetkisinin kısıtlanması için sulh ceza hakimliğinden karar alındı. Okullarda arama başlatıldı. ANKARA
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Başkentte ‘Özel Akıllı Okulları’na operasyon: 37 gözaltı
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