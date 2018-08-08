CHP'li muhaliflerden ikinci hamle!

Muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle cumartesi günü Ankara'da bir otelde toplanmayı planlıyor.

CHP’li Bülent Tezcan'dan 'Olağanüstü kurultay' talebi ile ilgili flaş açıklama

TÜZÜK KURULTAYI İÇİN İMZA VERİLECEK



Hürriyet'in haberine göre toplantıya Muharrem İnce'nin de katılacağı belirtiliyor. Bu toplantıda alınacak karar doğrultusunda pazartesi Noter'e gidilerek, tüzük kurultayı için imza verilecek. Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20'sinin imzası yetiyor. Bu da 248 delegeye denk düşüyor.

Muhalifler, yapılacak tüzük kurultayında 622 imza toplayarak, genel başkan seçimi yapmayı planlıyor.