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'li muhaliflerden ikinci hamle!

'de olağanüstü kurultay için 622 imzayı toplayamadıkları açıklanan muhalifler bu kez 248 imza toplayarak, partiyi seçimsiz tüzük kurultayına götürme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 17:18
CHP'li muhaliflerden ikinci hamle!

Muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle cumartesi günü 'da bir otelde toplanmayı planlıyor.

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TÜZÜK KURULTAYI İÇİN İMZA VERİLECEK

Hürriyet'in haberine göre toplantıya 'nin de katılacağı belirtiliyor. Bu toplantıda alınacak karar doğrultusunda pazartesi Noter'e gidilerek, tüzük kurultayı için imza verilecek. Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20'sinin imzası yetiyor. Bu da 248 delegeye denk düşüyor.

Muhalifler, yapılacak tüzük kurultayında 622 imza toplayarak, genel başkan seçimi yapmayı planlıyor.

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CHP'li muhaliflerden ikinci hamle!
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