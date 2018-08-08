Son dakika haber: Adnan Oktar ile ilgili flaş gelişme! Adnan Oktar iki kardeşle birden...

Adnan Oktar Suç Örgütüne ilişkin son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor! 11 Temmuz 2018'de sabah saatlerinde örgüte karşı başlatılan operasyon neticesinde gözaltına alınan örgütün lideri Adnan Oktar ve müridi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Tehlikeli örgütün tüm iç yüzü gün gün ortaya çıkıyor.

Son olarak İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde akla mantığa sığmayacak detaylar anlattı. İşte Müşteki'nin açıklamaları;