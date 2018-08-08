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haber: ile ilgili flaş gelişme! Adnan Oktar iki kardeşle birden...

Örgütü ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Tehlikeli örgütün iç yüzüne ilişkin bilgiler her gün daha çok açığa çıkarken belirtilen ifadeler ise kan donduruyor. Son olarak Adnan 'nün İzmirli kedicik kardeşler ile evli olduğu ve örgütün içinde olan annelerine de sevgilim diye hitap ettiği ileri sürüldü. İşte Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 8.8.2018 07:40
Son dakika haber: Adnan Oktar ile ilgili flaş gelişme! Adnan Oktar iki kardeşle birden...

Suç Örgütüne ilişkin gelişmeleri gelmeye devam ediyor! 11 Temmuz 2018'de sabah saatlerinde örgüte karşı başlatılan operasyon neticesinde gözaltına alınan örgütün lideri Adnan Oktar ve müridi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Tehlikeli örgütün tüm iç yüzü gün gün ortaya çıkıyor.

Son olarak 'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde akla mantığa sığmayacak detaylar anlattı. İşte Müşteki'nin açıklamaları;

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Son dakika haber: Adnan Oktar ile ilgili flaş gelişme! Adnan Oktar iki kardeşle birden...
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