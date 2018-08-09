ABD ile krizde çözüme doğru

Terör örgütleri FETÖ ve PKK bağlantıları gerekçesiyle Türkiye
'de yargılanan ve ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasını isteyen ABD hükümetinin Türkiye'ye yaptırım kararlarıyla başlayan krizin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar sürüyor. Ankara'dan giden 9 kişilik heyet dün Washington'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı heyet ilk olarak ABD Dışişleri
Bakanlığı'nda Amerikalı yetkililerle biraraya geldi. 50 dakika süren görüşmede ağırlıklı olarak, rahip Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ağırlıklı olarak ele alındığı kaydedildi. Türk heyeti daha sonra ABD Hazine Bakanlığı
yetkilileriyle görüştü.
'BİR ÇOK KONU ELE ALINDI'
ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Heather Nauert, Türk heyetin Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelere yönelik yaptığı ilk yazılı açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" dedi. Nauert, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeye dair yaptığı ikinci yazılı açıklamada ise şunları kaydetti: "Bugün (dün) Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı."
İLK HAMLE ÇAVUŞOĞLU'NDAN
Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı
ile Hazine ve Maliye Bakanlığından üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti. Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik ediyor. İki gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş, sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyet görevlendirilmişti.