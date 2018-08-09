Baş döndüren diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyap Erdoğan eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. 24 Haziran seçimlerinin ardından KKTC ve Azerbaycan'a yaptığı rutin ziyaretlerin ardından Erdoğan NATO Zirvesi ve Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak 1-3 Eylül'de Kırgızistan
'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan ile Ceenbekov görüşmesinde iki ülke ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımların yanı sıra FETÖ ile mücadele konusu ele alınacak. Erdoğan ayrıca Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın da yer alacağı Türk Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan, Türk Konseyi zirvesi'ne katılan liderlerle ikili görüşmeler de yapacak. Başkan Erdoğan, ayrıca Kırgızistan'da düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın bir bölümüne iştirak edecek.
İSTANBUL'DA DÖRTLÜ ZİRVE
Başkan Erdoğan, 7 Eylül'de İstanbul'da önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Fransa
, Rusya
ve Almanya
'nın liderlerinin de katılacağı zirvede, son dönemde ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının yanı sıra Suriye'deki gelişmeler de masada olacak. Erdoğan, 25 Eylül'de ise 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine gidecek. Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında özellikle Suriye'deki durum, mülteci krizi ve BM'nin yapısıyla ilgili mesajlar verecek.
GÜNDEM EKONOMİ VE TERÖR
Erdoğan 27-28 Eylül'de Almanya'da olacak. Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek olan Erdoğan'ın bu ziyaretinin gündeminde de ekonomik ilişkilerin yanı sıra başta FETÖ ve PKK olmak üzere terörle mücadele konuları olacak.
1-3 Eylül 2018
KIRGIZİSTAN
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile ikili görüşmeler yapacak. Türk Konseyi zirvesine ve 3. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak.
7 Eylül 2018
İSTANBUL
Başkan Erdoğan Fransa, Rusya ve Almanya liderlerine ev sahipliği yapacak.
25 Eylül 2018
ABD-NEW YORK
Başkan Erdoğan, 73. BM Genel Kurulu'na katılacak. Burada yapacağı konuşmada önemli mesajlar verecek.
27-28 Eylül 2018
ALMANYA
Başkan Erdoğan, Almanya ziyaretinde Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.