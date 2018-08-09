Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan Sümeyra Merve Kılınç kimdir?

Ürdün Üniversitesi psikoloji bölümü mezunu olan ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam eden Sümeyra Merve Kılınç'ın yaşamı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı danışmanlarından olan Kılınç'ın dergi ve haber portallarında psikoloji, sağlık ve beslenme üzerinde pek çok çeviri ve yayını bulunuyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanlarında değerli çalışmaları olan ve meslek yaşamı merak edile Sümeyra Merve Kılınç kimdir? İşte, yeni Cumhurbaşkanı danışmanıSümerya Merve Kılınç hakkında merak edilenler?

SÜMEYRA MERVE KILINÇ KİMDİR?

2010 yılında Ürdün Üniversitesi Arapça-İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olan Sümeyra Merve Kılınç, çalışmalarına farklı sahalarda devam etmiştir.

Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırlamış, aynı zamanda Sade Hayat e-dergisinde editörlük yapmıştır.

Mezun olduktan bir yıl sonra 2011 yılından 2015 yılına dek NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak görev yapmıştır.

1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer almıştır. Bunun yanında Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğini yürütmüştür.

2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalında yüksek lisans eğitimini sürdürmüştür.

Sümeyra Merve Kılınç Geleneksel Tıp, Anadolu Halk Tıbbı, İslam Tıbbı, Geleneksel ve Doğal Beslenme, Açlık Tedavisi, Ekolojik Psikoloji, Doğal Doğum ve Doğum Psikolojisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Sümeyra Merve Kılınç Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürütecek olan Kılınç, en genç danışmanlardan biri olacaktır.

Ürdün Üniversitesi psikoloji bölümü mezunu olan ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam eden Sümeyra Merve Kılınç'ın yaşamı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı danışmanlarından olan Kılınç'ın dergi ve haber portallarında psikoloji, sağlık ve beslenme üzerinde pek çok çeviri ve yayını bulunuyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanlarında değerli çalışmaları olan ve meslek yaşamı merak edile Sümeyra Merve Kılınç kimdir? İşte, yeni Cumhurbaşkanı danışmanıSümerya Merve Kılınç hakkında merak edilenler?

SÜMEYRA MERVE KILINÇ KİMDİR?

2010 yılında Ürdün Üniversitesi Arapça-İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olan Sümeyra Merve Kılınç, çalışmalarına farklı sahalarda devam etmiştir.

Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırlamış, aynı zamanda Sade Hayat e-dergisinde editörlük yapmıştır.

Mezun olduktan bir yıl sonra 2011 yılından 2015 yılına dek NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak görev yapmıştır.

1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer almıştır. Bunun yanında Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğini yürütmüştür.

2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalında yüksek lisans eğitimini sürdürmüştür.

Sümeyra Merve Kılınç Geleneksel Tıp, Anadolu Halk Tıbbı, İslam Tıbbı, Geleneksel ve Doğal Beslenme, Açlık Tedavisi, Ekolojik Psikoloji, Doğal Doğum ve Doğum Psikolojisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Sümeyra Merve Kılınç Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürütecek olan Kılınç, en genç danışmanlardan biri olacaktır.