E Okul giriş ile LGS lise 1. nakil başvurusu nereden yapılır? LGS nakil başvuru kılavuzu 2018 MEB ile açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tercih işlemlerinin 6-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmişti. Bu açıklama nedeniyle sabah saatlerinden itibaren e okul giriş sisteminde yoğunluk başladı. LGS nakil kılavuzu araştıran adaylar lise tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile lise tercih işlemleri ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabileceksiniz. İşte 2018 LGS nakil başvuru kılavuzu ve e okul giriş sistemi!
MEB, resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS nakil kılavuzu yayınladı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakil takvimi bu başlı altından ulaşabilirsiniz.
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların lise tercih işlemleri için beklediği tarih geldi, çattı. Bugünü itibari ile e okul giriş üzerinden 1. nakil başvurusu başladı.