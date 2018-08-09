MİT’in listesini mühendislerden aldık

Emnıyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki FETÖ üyeleri hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Twitter'da Fuat Avni
hesabını kullandığı iddia edilen sanık Mustafa Koçyiğit
, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT
) 20 bin kişilik listesini nasıl ele geçirdiklerini anlattı. Koçyiğit, ifadesinde, şunları anlattı: "2013'te Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın (İDB) yönetiminin değişmesinden sonra bir bocalama oldu. Örgütün İDB'den veriye ihtiyacı oldu. Emniyet Ankara imamı olduğunu bildiğim Selahattin kodlu kişinin talimatıyla mühendislerden İDB'de işe yarayacak verileri getirmelerini istedim. MİT'in İDB'ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel devlet yapılanmasına ilişkin listeyi de İDB'den mühendisler Burak ve Haşim aracığıyla temin ettik. 15 Temmuz gecesini evde geçirdim. Ertesi gün telefonumu çöpe attım. Verilerin devletin gizli bilgileri ve belgeleri olduğunu biliyorum."