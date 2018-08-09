SABAH CHP'nin yeni MYK listesine ulaştı

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SABAH 'nin yeni MYK listesine ulaştı

’de merkez yönetim kurulu (MYK) üyelerinin topluca görevden çekilmesi ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı üyeleri dışarıda bırakarak yeni bir yönetim yapısı oluşturması bekleniyor. A takımını değiştiren Kılıçdaroğlu, yönetim kurulunu 18'den 12'ye düşürdü. Partide yeni bir dönemi başlatacak muhtemel listede şu isimler yer alıyor:

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 10:08
İŞTE CHP'NİN YENİ MYK LİSTESİ:

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklaması beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu listesini SABAH ele geçirdi. A takımını değiştiren Kılıçdaroğlu, yönetim kurulunu 18'den 12'ye düşürdü. Partide yeni bir dönemi başlatacak muhtemel listede şu isimler yer alıyor:
  • Gökhan Zeybek-Yerel Yönetimler
  • Faik Öztrak-Ekonomi Politikaları
  • Ahmet Ünal Çeviköz-Dış İlişkiler
  • Akif Hamzaçebi-Genel Sekreter
  • Okan Sarıbal-Doğa Hakları
  • Tekin Bingöl-İnsan Hakları
  • Haluk Koç-İdari ve Mali İşler
  • Gamze Akkuş İlgezdi-Halkla İlişkiler
  • Haluk Pekşen-Hukuk ve Seçim İşleri/Parti Sözcüsü
  • Hakkı Süha Okay-Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi
  • Oğuz Kaan Salıcı- Bilgi, Arge ve İletişim Teknolojileri
  • Yücel Taşkın- Eğitim Politikaları


TEHDİT ETTİLER İMZAMI ÇEKTİM

CHP'DE kurultay için imza verip geri çeken delegeler Hüseyin Çiçek, Maruf Kızılağaç ve Üstüner Karacaoğlu SABAH'a konuştu. Çiçek "Arayıp imzamı geri çekmem yönünde telkinde bulundular, tehditvari konuştular" dedi. İşte söyledikleri:

Hüseyin Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun sürekli seçim kaybetmesinden parti yoruldu. Ben değişimden yana olduğum için kurultay yapılsın imzası verdim ancak daha sonra hem genel merkezden hem de İstanbul'dan ismini veremeyeceğim partililer arayıp imzamı geri çekmem yönünde telkinde bulundular. Tehditvari konuştular. Ben 25 yıldır CHP'liyim il genel meclis üyeliği ve meclis üyeliği yaptım. Geçen dönem partimin Sivas'ın Akıncılar ilçesi belediye başkanı adayıydım. Yine Akıncılar'dan aday olma fikrim var. Bunu düşünerek imzamı geri çektim. Ancak seçim kurultay olsaydı oyumu değişimden yana kullanacaktım.

Maruf Kızılaağaç: Ben partide bir kurultay olmasını istiyordum. Genel başkan bir güvenoyu alsın istiyordum. Gidip imza verdim. Muharrem İnce'nin "Gidin delegelere baskı yapın" tarzındaki çıkışı zoruma gitti. Ertesi gün gidip imzamı geri çektim.
Üstüner Karacaoğlu: Ben değişim olsun diye imza verdim. Ben imza verirken de kimseye sormadan, danışmadan bunu yaptım. İmza verdikten sonra bir baktım beni alakasız kişiler aramaya başladı. Önder Sav ve küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız? Artık bu kişilerden bıktık.

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