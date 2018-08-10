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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklaması

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 20:15
Cumhurbaşkanlığı'ndan döviz açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon 'nin iradesini yıldıramaz." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktüreceğini zannedenler, bu milleti hiç tanımıyor." sözünün yer aldığı görseli paylaştı.

Bu paylaşımla birlikte değerlendirmede bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'her şey çöktü, bitti' diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız."

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Cumhurbaşkanlığı'ndan döviz açıklaması
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