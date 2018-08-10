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Son dakika: firarisi eski Danıştay üyesi ’de yakalandı

Danıştay eski üyesi , soruşturması kapsamında yargılandığı davadan tahliye edilmişti. Çırak hakkında Yargıtay 10. tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Çırak, ’da baldızının ikametinden çıkarken yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 01:55
Son dakika: FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi İzmir’de yakalandı

Danıştay eski üyesi , soruşturması kapsamında yargılandığı davadan tahliye edilmişti. Çırak hakkında Yargıtay 10. tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre Çırak, yakalama kararına istinaden ilçesinde baldızı Esra D.'nin ikametinden çıkarken yakalandı.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Çırak'ın 23.00 uçağı ile Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Çırak hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, seçildikten sonra örgüt faaliyetlerine devam ettiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilmişti.

Çırak savunmasında, örgüt üyeliği iddiasını reddetmişti. Meslek hayatında hukuk dışında bir karar vermediğini, hukuka aykırı bir eylemi bulunmadığını savunmuştu.

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Son dakika: FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi İzmir’de yakalandı
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