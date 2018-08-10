Son dakika: FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi İzmir’de yakalandı

Danıştay eski üyesi Osman Çırak, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davadan tahliye edilmişti. Çırak hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesi tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre Çırak, yakalama kararına istinaden İzmir Karşıyaka ilçesinde baldızı Esra D.'nin ikametinden çıkarken yakalandı.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Çırak'ın 23.00 uçağı ile Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Çırak hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, seçildikten sonra örgüt faaliyetlerine devam ettiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilmişti.

Çırak savunmasında, örgüt üyeliği iddiasını reddetmişti. Meslek hayatında hukuk dışında bir karar vermediğini, hukuka aykırı bir eylemi bulunmadığını savunmuştu.