Şehit polisin intikamı böyle alındı

Hakkari'nin Yüksekova
ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu, polis memuru Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yüksekova'da 3 Ağustos'ta Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polis şehit düşmüş, 8 polis yaralanmıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'lı teröristin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsalında olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Havadan ve karadan düzenlenen operasyonla 2 PKK'lı teröristin saklandığı sığınak imha edildi. 'BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTTU'
Hakkari Yüksekova'da şehit düşen özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın Gaziantep'teki ailesi, teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti . Şehidin kardeşi polis memuru Ali Yılmaz "Olaydan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı, sağ olsun taziyelerini iletti. Kendisi zaten söz vermişti, 'şehidimizin kanının yerde kalmayacağını' söylemişti. Allah kendisinden de razı olsun, çok kısa sürede operasyonları başlattılar, ağabeyimin kanını yerde koymadılar. Allah devletimize zarar vermesin. Zaten devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Acımıza ortak oldular. Ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.