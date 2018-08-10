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Son dakika: kamplarında çocuklara

Bölücü terör örgütü, kandırarak dağlardaki kamplara götürdüğü çocuklara da bulundu. İstismarlara karşı koyanlar infazla tehdit edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 11:36
Son dakika: PKK kamplarında çocuklara cinsel istismar

Terör örgütü , kandırarak dağlara götürdüğü çocuklara da bulundu, yaşananlara karşı koyanlar ise ölüm tehdidine maruz kaldı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütüne yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sonrası alınan ifadeler, PKK'nın kirli yüzünü ortaya çıkartıyor.

ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR

İfadelere göre, kandırılarak dağlardaki kamplara götürülen çocuklar örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşanan çirkin olaylar sonucu bunalıma giren çocuklar intihar etti, istismara karşı koyanlar ise örgüt tarafından infaz edildi.

Örgüt elebaşlarından 'ın da korumalığını yapan "Dilan" adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

ÇOCUKLARA TEHDİT

S.A. adlı 19 yaşındaki terörist ise uğradığı tecavüzü üst yönetime aktardı, bunun üzerine infazla tehdit edildi. Yaşananların ardından hücreye kapatılan S.A, burada da 12 örgüt mensubunun cinsel istismarına uğradı.

Bölücü örgütün kamplarında yaşları 9'a kadar inen çocuklar, kadın teröristler tarafından çeşitli bahanelerle korkutularak örgütün çirkin eylemlerine karşı koymamaları için yönlendirildi.

Kamplarda ahlak dışı fiiller, erkek çocukların istismarıyla da sürdü. Örgüt, yaşanan istismarlara dayanamayarak hayatlarına son veren çocukların çıkan çatışmalarda öldükleri yalanını uydurdu.

KCK Yürütme Konseyi üyesi 'ın, küçük yaştaki kızları istismar ettiği, örgüt üyesi kızlarla çekilen samimi fotoğraflarıyla ortaya kondu.

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Son dakika: PKK kamplarında çocuklara cinsel istismar
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