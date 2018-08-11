Son dakika: Başkan Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Teşekkür ziyaretleri kapsamında Bayburt'ta bulunan Başkan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN DÖVİZ YORUMU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti. Camide yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz