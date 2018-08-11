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İbadi’den ile ’a sürpriz ziyaret

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, bu hafta içerisinde ile ’ı ziyaret edeceği belirtildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 20:33
İbadi’den Ankara ile Tahran’a sürpriz ziyaret

Adı açıklanmayan bir Iraklı üst düzey yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin bir dizi temaslarda bulunmak üzere Salı günü ve ardından Çarşamba günü 'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Yetkili, İbadi'nin Ankara ve Tahran ile ekonomik konuların yanı sıra bölgedeki siyasi gelişmeleri görüşeceğini aktardı.
Irak Başbakanı Haydar İbadi yaptığı açıklamada, Irak'ın ABD'nin ülkeye 1991 yılından 2003 yılına kadar uyguladığı ekonomik ambargonun bedelini ağır ödediğini hatırlatarak "'a uygulanan yaptırımları tasvip etmemize rağmen halkımızın çıkarını korumak için buna bağlı kalacağız" demişti. İbadi'nin açıklamaları, başta Şii milis gücü olmak üzere birçok Şii taraflarınca sert bir dille eleştirilmişti.

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İbadi’den Ankara ile Tahran’a sürpriz ziyaret
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