Kılıçdaroğlu’nun CHP’de değişim sözü fos çıktıI

CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
muhaliflerin kurultay isteğine kulaklarını tıkarken 10'uncu MYK
değişikliğini yaptı. Değişim sözüyle muhalifleri susturmak isteyen Kılıçdaroğlu dün yeni 'A Takımı'nı açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu adımı da göstermelik oldu. MYK'ya 6 yeni isim girerken, 5 isim de yönetimden ayrıldı. Selin Sayek Böke'nin partiye gelmesinin ardından yönetimden uzaklaştırılan ve ekonomi politikalarından el çektirilen Faik Öztrak
parti sözcüsü oldu. Seçim
lerde Adil Seçim Platformu'ndaki başarısızlığıyla anılan Onursal Adıgüzel
ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevde kaldı. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan
, Çetin Osman Budak
, Tekin Bingöl, Ahmet Haluk Koç
ve Öztürk Yılmaz
gibi partinin vitrini olan isimler MYK dışı kaldı. Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu
, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı
, Orhan Sarıbal Kılıçdaroğlu'na tam itaat içinde olan isimler ise MYK'nın yeni yüzleri oldu. Kılıçdaroğlu'nun 18 olan genel başkan yardımcılığı sayısını 19'a çıkarması da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Kadın Politikaları" adı altında oluşturduğu yeni genel başkan yardımcılığı görevine Lale Karabıyık'ı atadı. Tezcan'ın boşalttığı partinin " ikinci adamı" konumundaki örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine PM üyesi Oğuz Kaan Salıcı atandı. Muhalefetin istemediği isimlerden Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel ile Muharrem Erkek yerinde kalydı.Genel Sekreter Akif Hamzaçebi koltuğunu korurken, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Ünal Çeviköz geldi. MYK'daki diğer isimler şöyle: Fethi Çelikel, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Seyit Torun. MUHALEFET YARIN TOPLANIYOR
Olağanüstü
Kurultay Çağrı Komitesi, kurultay için imza veren delegeleri yarın düzenlenen toplantıya çağırdı. Toplantıda, izlenecek yol haritası tartışılacak. Muharrem İnce
'nin de katılımı beklenen toplantıda olağanüstü tüzük kurultayı karar bağlanacak. Bu toplantıda tüzük kurultayı kararı alınması halinde Pazartesi Noter'e gidilerek, tüzük kurultayı için ilk imzalar atılacak. Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20'sinin imzası yetiyor. Bin 242 delegesi olan CHP'nin bunun için 249 delegenin imzası gerekiyor. Muhaliflerin, tüzük kurultayında 622 imza toplayarak, genel başkan seçimi yapmayı planlandıkları belirtiliyor. HERKESİ GÖNDERDİ BİR KENDİ KALDI
Dokuz
kez seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlığının faturasını bir kez daha Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) kesti. 2010'da istifa eden Deniz Buykal'ın yerine genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu o tarihten itibaren MYK'da dokuz kez değişikliğe gitmiş, 8 yılda 129 MYK üyesini değiştirmişti. 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce değişim talebinde bulunmuş ve olağanüstü kurultay için delegeden imza toplanmıştı. Delegeden yeterli imza çıkmasa da Kılıçdaroğlu, yaşananların ardından MYK'da dün onuncu kez revizyona imza attı. Değişmeyen ve koltuğu bırakmayan bir tek kendi kaldı. Kılıçdaroğlu 2012'den beri dört defa köklü değişikliğe gittiği MYK'da hiç dokunmadığı Bülent Tezcan, Haluk Koç, Tekin Bingöl'ü bir kalemde sildi.