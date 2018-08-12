İbadi’den Ankara ile Tahran’a sürpriz ziyaret

Adı açıklanmayan bir Iraklı üst düzey yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin bir dizi temaslarda bulunmak üzere Salı günü Ankara ve ardından Çarşamba günü Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi.



Yetkili, İbadi'nin Ankara ve Tahran ile ekonomik konuların yanı sıra bölgedeki siyasi gelişmeleri görüşeceğini aktardı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi yaptığı açıklamada, Irak'ın ABD'nin ülkeye 1991 yılından 2003 yılına kadar uyguladığı ekonomik ambargonun bedelini ağır ödediğini hatırlatarak "İran'a uygulanan yaptırımları tasvip etmemize rağmen halkımızın çıkarını korumak için buna bağlı kalacağız" demişti. İbadi'nin açıklamaları, başta Şii milis gücü Haşdi Şabi olmak üzere birçok Şii taraflarınca sert bir dille eleştirilmişti.

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