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Şehit için anma töreni

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Şehit Eren Bülbül için anma töreni
'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan (15), şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah Bülbül'ün yanı sıra Maçka Kaymakam Vekili Okan Dağlı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünsal Kırmızıgül ve vatandaşlar katıldı. Eren için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anne Bülbül "Acısı içimden çıkmıyor, hiç unutamıyorum. Nice yıllar geçse yine unutamam. Ne yediğim yemekten, ne durduğum hayattan hiçbir şey anlamıyorum" dedi. Ağabeyi Erdoğan Bülbül "Binlerce Eren'ler bu vatana feda olsun. Büyük bir mertebe, onur, onun için de Eren iyi ki varmış" diye konuştu.

Eren Bülbül, şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu.
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Şehit Eren Bülbül için anma töreni
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