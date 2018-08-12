Son dakika: Van'da aranan PKK'lı teslim oldu

Van Valiliği, teslim olan PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. Teröristin örgüte 2010 yılında katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

?"Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya 2010 yılında katılan ve hakkında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan yakalama kararı bulunan 1 terörist, ikna çalışmaları sonucunda, 11 Ağustos 2018 günü, Van'da jandarmaya teslim oldu. Teslim olan terörist, alınan ilk ifadesinde; uzun zamandan bu yana kaçmaya çalıştığı örgütte, teslim oldukları takdirde sağ bırakılmayacakları yönünde kendilerine devamlı telkinde bulunulduğunu anlatmıştır. Daha önce teslim olan arkadaşlarının herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını öğrendiği için teslim olmaya karar verdiğini belirten örgüt mensubu, birçok arkadaşının da teslim olmak için fırsat kolladığını dile getirmiştir. Söz konusu bölücü terör örgütü mensubuyla ilgili adli işlemler devam ederken, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir. Terörle mücadele faaliyetlerinde, devletimizin her zaman en büyük destekçisi olan duyarlı vatandaşlarımızın, terör örgütü bünyesinde faaliyet sürdüren yakınlarına sağ-salim kavuşabilmeleri için bir an önce en yakın kolluk birimine müracaat etmeleri önem arz etmektedir."