AK
Parti, Kızılcahamam'da "2023'e giden yolda 24 Haziran seçim
lerini değerlendirme, 2019 yerel seçim
lerine hazırlık" isminde toplantı düzenlendi. Dile getirilen aksaklık ve sıkıntılar çerçevesinde de Mart 2019 yerel seçim kampanya süreci ve stratejisi şekillendirilecek. AK Parti
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun toplantıda açılış konuşması yaptı. Sorgun, "31 Mart 2019'da yapacağımız, altını çizerek söylüyorum 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor. Yerel seçimler zamanında olacak. Dün 10 Ağustos
'tu, Sayın Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti, dün dört yıl olmuştu. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan dolar, euro bir günde ne oldu da arttı. Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi değil" dedi.