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ler zamanında olacak

BUĞRA OLAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Yerel seçimler zamanında olacak
AK Parti, Kızılcahamam'da "2023'e giden yolda 24 Haziran lerini değerlendirme, 2019 lerine hazırlık" isminde toplantı düzenlendi. Dile getirilen aksaklık ve sıkıntılar çerçevesinde de Mart 2019 yerel seçim kampanya süreci ve stratejisi şekillendirilecek. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun toplantıda açılış konuşması yaptı. Sorgun, "31 Mart 2019'da yapacağımız, altını çizerek söylüyorum 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor. Yerel seçimler zamanında olacak. Dün 'tu, Sayın Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti, dün dört yıl olmuştu. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan dolar, euro bir günde ne oldu da arttı. Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi değil" dedi.
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