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‘Aday olmam’ dedi yeniden seçildi

SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
‘Aday olmam’ dedi yeniden seçildi
İyi Parti Genel Başkanlığı'na yeniden aday olmayacağını açıklayan , tek aday olarak girdiği 'dan 'Genel Başkan' olarak çıktı. 'nin 2. Olağanüstü Kurultayı dün 'da yapıldı. 24 Haziran seçimlerinde partisinin yaklaşık 3 puan gerisinde kalan ve parti içinden yükselen tepkiler nedeniyle Olağanüstü Kurultay kararı alıp 25 Temmuz'da "Aday olmama kararım kesindir" diyen Meral Akşener, Kurultay'a tek Genel Başkan adayı olarak girdi. Kurultay'a katılan 888 delegeden geçerli 881'inin oyunu alan Akşener yeniden Genel Başkan seçildi. Akşener, yeniden Genel Başkanlığa dönüşünün gerekçesini, "Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim" sözleriyle açıkladı. Kurultaya bin 123 delegeden 235'inin katılmaması dikkat çekti.
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‘Aday olmam’ dedi yeniden seçildi
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