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Bahçeli davet etmişti... İYİ Partili Hayati Arkaz 'ye geçti

TBMM'nin açıldığı gün Genel Başkanı 'nin elini öptüğü için partide krize neden olan İYi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye geçiyor. Arkaz, Bahçeli'nin bu sabah bizzat arayıp kendisini davet ettiğini vurgulayarak, "Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim" dedi.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 17:26
Bahçeli davet etmişti... İYİ Partili Hayati Arkaz MHP'ye geçti

Arkaz, yaptığı açıklamada yaklaşık iki saat önce Bahçeli tarafından aranıp davet edildiğini ve teklifi kabul ettiğini söyledi. Arkaz, kabul gerekçesini şöyle anlattı: " Biz ülkücüyüz. Camiamızda liderlik çok önemlidir. On yaşımdan beri camianın içindeyim. Bütün ailem, babam dedem... 1969'dan beri içindeyiz. Bahçeli bizim liderimizdir. Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim. Zaten 'nin ve Ülkü Ocakları'nın bütün birimlerinde çalıştım. Ülke meselesinde elimizi taşın altına koyarız. Bu teklif, çok büyük bir onurdur benim için."



İYi Parti kongresine gitmediğini anlatan Arkaz, Bahçeli'nin elini öpmesi meselesinin abartıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Olay çok abartıldı. Bu da benim hoşuma gitmedi. Sonuçta ayrı partilerde olsak da Bahçeli benim büyüğümdür. Büyüklerime karşı saygılı bir insanım. Bizde terbiye önemlidir. Gereken neyse onu yaptım."

Hürriyet

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Bahçeli davet etmişti... İYİ Partili Hayati Arkaz MHP'ye geçti
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