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Son Dakika: Başkan Erdoğan büyükelçilere hitap ediyor

Son Dakika Haberi: Başkan ,10. Büyükelçiler Konferansı katılımcıları onuruna verilecek öğle yemeğinde konuşuyor.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 14:01
Son Dakika: Başkan Erdoğan büyükelçilere hitap ediyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"İçsiyasette olduğu gibi dış politikada yoğun bir gündemin içinde olduk. Makamında oturan değil, koşan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı olmaya çalışıyoruz. Yurtdışında da ülkemizin gücüne güç katmak için gayret sarfediyoruz.

Büyükelçiler Konfrensının konumu farklıdır. Tüm büyükelçilerimizin aynı çatı altında buluştuğu, ufkunun çizildiği önemli bir platform haline geldi. Bu seneki toplantının daha öncekilerden farkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk konferansı olmasıdır.

"BU SİSTEM ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINA EN UYGUN MODELDİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun modeldir. 16 Nisan halkoylaması ve 24 Haziran seçimleri Türk demokrasisinin ulaştığı seviyeleri göstermektedir.

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek olan insandır. İnsanı dikkate almayan hiçbir sistem başarılı olamaz. Yeni yönetim sisteminin de başarı çıtasını insan belirleyecektir.

"SİSTEMİN PÜRÜZSÜZ ŞEKİLDE İŞLEYEBİLMESİ İÇİN..."

Sistemin pürüzsüz şekilde işleyebilmesi için tesis edeyeceğimiz anlayış ile mümkündür. Herkes tam bir koordinasyon içinde büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışma, üretmek zorundadır. Yersiz kaygılardan ve koordinasyon eksikliğine asla tahammülümüz yoktur.

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Son Dakika: Başkan Erdoğan büyükelçilere hitap ediyor
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