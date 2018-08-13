Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

X. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışı kapsamında Dışişleri Şehitliğinde anma töreni gerçekleştirildi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık personeli ve çok sayıda diplomat katıldı.

"HER TÜRLÜ ALGI OPERASYONUNA RAĞMEN..."

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına yönelik, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir." açıklamasında bulundu.

"ABD'nin yaptığı insani yaptırım, 6.3 milyar dolarken, Türkiye'nin yaptığı insani yaptırım 8.3 milyar dolar. Dünyada en fazla koruma sağlıyoruz. Güçlünün değil, mazlumun hakkını savunuyoruz. Temel önceliklerimiz açık ve şeffaftır. Demokrasinin en büyük düşmanı olan terör örgütlerine karşı işbirliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik art niyetle yürütülen propagandalara karşı çalışacağız."

ABD ile sopn dönemde arzu etmediğimiz ilişkilere geldik. ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır sergiledi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar,i biliyorlar ki 15 Temmuz sürecinin arkasında FETÖ var. Bizden dosyalar istediler, hepsini ilettik. Bu örgütün lideri hayatını çok rahat şekilde Pensilvanya'da sürdürüyor. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavrı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sürüdüror. Genel dostluk ilişkilerimize, NATO ilişkilerine sadık kalmalarını bekliyoruz. İç siyasetle ilgili kafa karışıklığını sürdürüyor.

İlişkilerimizi düzeltmek için üstümüze düşeni yaptık. Dayatmalarla bir yere varmamız mümkün değil. Yaptırım ve yatırımlarla bir şey elde edemeyeceğini ABD'nin artık anlaması gerekiyor.