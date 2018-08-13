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Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4x100 metre finalinde Milli Takımı kazandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 01:57
Gümüş madalya Türkiye'nin

'nın başkenti 'de düzenlenen şampiyona, altıncı gün akşam seansında erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinin koşulmasıyla son buldu.

Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve 'den oluşan milli takım, 37.98'lik dereceyle ikinci sırayı aldı ve nın sahibi oldu. Ay-yıldızlı ekip, aynı zamanda rekoru da kırdı.

Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Adam Gemili ve Harry Aikines-Aryeetey'in yer aldığı Büyük Britanya, 37.80'lik süresiyle altın madalya kazandı. Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina ve Taymir Burnet'in yarıştığı Hollanda ekibi ise 38.03'lük dereceyle bronz madalya elde etti.

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