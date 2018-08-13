Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Hatıra olsun’ demişti, veda fotoğrafı oldu

olsun’ demişti, veda fotoğrafı oldu

Şehit ve 11 aylık bebeğinin şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
‘Hatıra olsun’ demişti, veda fotoğrafı oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken 'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan (26) ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı. Genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi. 'deki baba ocağında taziyeleri kabul eden Astsubay Serkan Karakaya, bayram sonrası göreve gideceğini söyleyerek "10 gündür görememiştim onları. Operasyondan gelmiştim. Sırtımın teri kurumamıştı. Onları görünce yorgunluğumu unuttum. fotoğrafı çektirdik. Nereden bileyim hatıra diye çektirdiğimiz resimler veda fotoğrafı oldu" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hatıra olsun’ demişti, veda fotoğrafı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN