İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Bahçelievler'de bulunan çeşitli adreslerde saklandığını tespit etti. Narkotik polisleri tespit ettiği şüphelilerin araçlarına ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları adreslere 8 Ağustos'ta Narkotik Dedektör köpeği 'Maya'nın katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 181 kilo eroin, 35 bin Euro, 7 bin lira para, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1'i Bulgaristan uyruklu toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin 2 otomobile ve bir işyerine yaptığı baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi.

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