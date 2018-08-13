Kur dalgalanmasına karşı alınan tedbirler

Bakan Berat Albayrak'ın aksiyon planını uygulayacaklarını belirtmesinden ardından ilk olarak, sabah saatlerinde Merkez Bankası harekete geçti.

MERKEZ BANKASI'NIN MÜDAHALESİ

Merkez Bankası ilk olarak, "finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla Türk lirası likidite yönetimi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler alınmıştır" açıklaması yaptı ve piyasalara destek olmak için TL ve döviz likidite yönetimine dönük önlemler açıkladı.

MB İKİNCİ KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Ardından MB bir açıklama daha yaparak, piyasalara 10 milyar Türk lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağladığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye'ye yönelik olarak sosyal barışı, iç huzuru, ekonomik güveniliği hedef alan ekonomik saldırılarla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

SPK'DAN HAPİS CEZASI UYARISI

Piyasalar zor günlerden geçerken yalan yanlış bilgiler ile piyasalarda algı oluşturmaya çalışanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu da açıklama yaptı. Açıklamada yalan haber yapanlara ilişkin 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebileceğini hatırlatıldı.

İÇİŞLERİ 346 SOSYAL MEDYA HESABINA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Son olarak İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan kurun yükselişini provoke edici algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos itibariyie paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konu ile ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu.