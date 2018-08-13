ROKETSAN’da başmühendis kripto FETÖ’cü çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ROKETSAN'daki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma derinleştirildi. ROKETSAN'ın Bilkent Teknokent yerleşkesinde Milli Güdümlü Füzelerin yazılım biriminde başmühendis olarak görev yapan kritik bir isim tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ'cü mühendis Şemsettin E. sorgusunda itirafçı oldu.



PROJELERİ SORMUŞ

Örgüt içinde Oğuz kod adını kullanan şüpheli E., bağlı olduğu mahrem imamları ile hücresinde yer alan örgüt üyelerini tek tek deşifre etti. 2006'da ROKETSAN'da çalışmaya başladığını anlatan şüpheli E., örgütsel toplantıları yaptığı aynı hücredeki FETÖ üyelerinin de ROKETSAN çalışanı olduğunu anlattı. Mahrem imamın toplantılarda kendilerine hangi projelerde görev aldıklarını sorduğunu söyleyen FETÖ'cü mühendis E., "Bizler de çalıştığımız projelerin isimlerini sohbet esnasında kendisiyle paylaşmıştık. Ancak projelerin detayından bahsetmedik. ROKETSAN'a eleman alınması ilanlarında gerekli bilgileri paylaşmamızı isterdi" diye konuştu.



"İÇKİ İÇİN" TALİMATI

Mahrem imamın kendilerinden ROKETSAN'da örgüt üyesi olmayanlarla ilgili bilgi toplamalarını da istediğini belirten şüpheli E., mahrem imamın kendisine "İş yerinde sizi zorlayacak bir ortam olursa kendinizi belli etmeyin. Yani içki içilen bir yerde içki içmediğinizi belli etmemek için gerekirse için. Dikkat çekmemek için oruç tutmayın. Cuma namazına gitmeyin" dediğini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mahrem imamını evine geldiğini anlatan Şemsettin E., "ROKETSAN'da çalışan Y.P.'nin neden tutuklandığını sordum. Cevap vermedi. Tutuklanırsam aileme yardım edeceklerini söyledi. 15 Temmuz'dan sonra bu örgütün gerçek yüzünü gördüm" dedi.

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