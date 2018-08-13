Son dakika: Son dakika: 346 sosyal medya hesabına tahkikat

EGM, Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların takip edildiği duyuruldu. EGM'nin açıklamasında, "Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler hassasiyetle yürütülmektedir. Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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