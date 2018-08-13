Terör örgütüne ‘kırmızı’ darbe

Tunceli Pülümür kırsalında eylem hazırlığındaki PKK
'lı teröristlere karşı Tunceli Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Nokta tespiti yapılarak SİHA'larla gerçekleştirilen operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin 25 yıldır terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan ve sözde Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban
olduğu belirlendi. Çoban, İçişleri Bakanlığı'nın teröristler listesinde 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı' kategoride aranıyordu. 2 YILDA 17 SORUMLU ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristin ölümüyle PKK Tunceli kırsalında tamamen çökme noktasına geldi. Çünkü ögütün elebaşılarından Murat Karayılan
'a yakınlığı ile bilinen Çoban, son 2 yıl içinde Tunceli kırsalına gönderilen ve öldürülen 17. üst düzey sorumlu oldu. PKK'nın silahlı kolu HPG'nin Askeri Konsey üyesi İbrahim Çoban, Türkiye
topraklarındaki PKK'lıların dağdaki yaşamlarını konu alan "Bakur" (Kuzey) adlı belgeselde oynamıştı. Dağdaki katil teröristleri sempatik göstermeye çalışan ve başından sonuna kadar terör örgütü propagandası içeren belgesel 2015'te İsveç
'te gösterime sokulmak istendi. Ancak Türkiye'nin büyükelçilik nezdindeki girişimleri sonucu film gösterime sokulmamıştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın sözde Erzurum
Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğunu açıkladı. KATILDIĞI EYLEMLER
Valilik tarafından yapılan açıklamada, PKK'lı terörist İbrahim Çoban'ın 6 öğretmen ve 9 korucunun şehit olduğu saldırılardan sorumlu olduğu belirtildi. İşte o hainin katıldığı saldırılar:
1994 yılında Tunceli/ Mazgairt'te 6 öğretmenin şehit edilmesi, 2 sağlık memurunun kaçırılması,
1999 yılı mayıs ayında Tunceli/Çemişgezek Ulukale Köyünde 2 güvenlik korucumuzun şehit edilmesi,
7 Aralık 2009'da Tokat
/Reşadiye Sazak Köyünde 7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu silahlı saldırı.
Ercan TOPAÇ-Ahmet KAVAK- Meral YILDIZ-Özgür CEBE / SABAH