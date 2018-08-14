Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adana'da terör operasyonu

'da terör operasyonu

'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 07:10 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 07:11
Adana'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü / adına faaliyette bulunduğu ve kentte sokak eylemi düzenleyebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN