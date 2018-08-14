İbadi'den Türkiye'ye destek açıklaması

İbadi ile ortak basın açıklaması yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi;

"IRAK'IN SIKINTISI BİZİM SIKINTIMIZDIR"

"Kardeşim İbadi'ye ülkemize hoşgeldiniz diyorum. Sn. İbadi ile bugün kapsamlı bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmelerde siyasi, askeri, ekonomi ve kültürel konular başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi ve egemenliğine verdiğimiz önemi bir kez daha burada teyit ederim. Irak'ta geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçimlerin Irak halkına hayırlı olmasını dilerim. Irak halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bir hükümetin kurulması temennimizdir. Türkiye ayrım yapmadan tüm Irak halkının yanındadır. Irak'ın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır."

"İKİNCİ SINIR KAPISI İKİ ÜLKENİN YARARINA OLACAKTIR"

"Sayın İbadi kardeşimle ikinci sınır kapısının önemine değindik. İkinci sınır kapısı hem Irak'ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. PKK terör örgütüyle mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi artırdık. Irak ile bu konuda dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

"Kerkük'te vilayetin yapısına uygun bir yönetim ve güvenlik mimarisinin Kerkük'te barışa katkı sunacaktır. Türkmen kardeşlerimizin sıkıntılarını da dile getirdim. Türkmenlerin Kerkük'te yaşadığı sıkıntıları da görüştük. Kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasının önemini dile getirdik. Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenlik, refah ve istikrarı Türkiye'nin refah, güvenlik ve istikrarı ile aynıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı İbadi ortak basın toplantısı düzenledi

İBADİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI;

"TÜRK PARASI MESELESİNDE TÜRKİYE İLE BİRLİKTEYİZ"

"İşbirliği meselesi toplantımızın ana gündemi oldu. Sn. Erdoğan ile Irak'ın işbirliğini daha da ileri taşıyacak konuları ele aldık. Bunun yanında da güvenlik konusuna çok önem verdiğimizi belirtmek isterim. Irak olarak sınırlarımızın güvenliğine çok önem veriyoruz. Özellikle de Türkiye sınırımızın güvenliği konusun bizim için çok önemli. Bu konuda Türkiye ile birlikte sınır güvenliklerimizi koruyacağız. Biz Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Irak'a gelin ve yatırımlarınızı yapın. Siyasi ve sosyal alandaki işbirliğimizin artırmamız gerekiyor. Enerji konusunda Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kerkük'ten yeni petrol hattının açılması söz konusu. Kerkük'ten bu şekilde Türkiye'ye petrol pompalanacak.

"Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz.Türkiye ile ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek adına tüm çalışmaları yapacağız. Sn. Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum."